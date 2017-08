L'auteur Réjean Ducharme est décédé

L’auteur Réjean Ducharme, connu entre autres pour «L’avalée des avalés», est décédé

J'apprends le décès de Réjean Ducharme, un auteur québécois à la plume unique. Son œuvre demeure et perdurera pour les générations futures. — Luc Fortin (@LucFortin_MCC) August 22, 2017

L'auteur est né en 1941 à Saint-Félix-de Valois et est décédé hier à Montréal, a annoncé sa maison d'édition.

«Réjean Ducharme a passé sa jeunesse près du fleuve Saint-Laurent, à Saint-Ignace de Loyola, a écrit Gallimard dans un communiqué. Il a étudié à Berthierville et à Joliette chez les clercs de Saint-Viateur, puis à l'École polytechnique de Montréal, qu'il a quittée après quelques mois. Il s'est engagé un certain temps dans l'aviation canadienne. De retour à Montréal, il est, entre autres, commis de bureau et chauffeur de taxi avant de voyager, en auto-stop, à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Tout en écrivant des romans, il sera correcteur d'épreuves au journal Québec Presse et à Parti pris.»