Le tarif réduit lui permet de changer de programme

Un étudiant de 46 ans de Montréal a profité du nouveau tarif réduit pour étudiant sur sa carte Opus lui permettant d’économiser environ 400 $ par année pour choisir un programme collégial qui l’intéresse vraiment.

Pouvoir ainsi économiser des dizaines de dollars tous les mois est un soulagement pour Frédéric Ouellet qui débute une technique en éducation spécialisée cet automne au Cégep du Vieux-Montréal. «J’ai fait un retour aux études l’an dernier, mais je n’aimais pas le programme que j’avais choisi», a expliqué l’étudiant qui pourra désormais se rendre à ses cours en métro.

M. Ouette habite près du Collège Ahuntsic et avait fait le compromis d’un programme moins dans ses cordes, mais à proximité, ce qu’il a regretté. «Quand j’ai entendu qu’on élargissait le tarif étudiant, ça m’a encouragé à faire le changement de programme et faire réellement ce que je souhaite faire», a déclaré M. Ouellet, fier de sa carte Opus avec photo. «Parce que je peux maintenant bénéficier de ce rabais, je pourrai davantage me concentrer sur mes études et moins travailler les soirs et la fin de semaine», a-t-il ajouté.

Avec une famille, un retour aux études peut s’avérer stressant et les ménages doivent parfois se serrer davantage la ceinture. «Ce 30 $ par mois de moins, c’est génial! Ça va être moins stressant et nous aurons moins de pression sur le budget à la maison», a souligné M. Ouellet.