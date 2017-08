Les propos de Régis Labeaume passent mal en Mauricie

L'invitation faite lundi aux casseurs par le maire de Québec, Régis Labeaume, d'aller plutôt sévir à Trois-Rivières la prochaine fois ont soulevé un tollé en Mauricie.

Le maire Yves Lévesque, qui avait eu maille à partir avec son homologue en 2014 sur la question des régimes municipaux de retraite, aurait plutôt aimé entendre son homologue dénoncer les gestes de violence au lieu de chercher à les exporter.

«D'encourager la violence ailleurs, je pense que ce n'est pas acceptable. Que voulez-vous, c'est le personnage et on arrête ça là», a tranché le maire Yves Lévesque.

Son collègue de Bécancour parle «d'humour noir» pour décrire les propos de Régis Labeaume. «J'aurais aimé mieux entendre je suis carrément contre le cassage, chez nous et ailleurs», a plaidé Jean-Guy Dubois.

De son côté, le maire de Louiseville n’a pas blâmé Régis Labeaume, quoiqu'il trouve sa sortie «malheureuse». Yvon Deshaies avait fait déjà fait part de sa préoccupation face à la violation des frontières canadiennes par les demandeurs d'asile. Ce qui s'est passé à Québec est exactement ce qu'il redoutait. «Nos gouvernements n'ont pas agi. Les gens passent partout, et là, on dit il y en a trop, et là, on réagit, et c'est là que les chicanes commencent», a estimé M. Deshaies.

À Trois-Rivières, le service de police compte sur un peloton antiémeute, mais seulement pour faire face à des manifestations à faible risque. En cas de débordement et de violence, il lui faudrait recourir aux services de la Sûreté du Québec.