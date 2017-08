Les Québécois inquiets et craintifs face à la légalisation du cannabis

L'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a dévoilé mardi les résultats d’un sondage sur l'acceptabilité sociale de l'alcool et du cannabis.

On y apprend beaucoup sur l'attitude des Québécois face au pot, dont la légalisation est prévue pour l'été prochain. Le portrait des stratégies à privilégier a ainsi pu être dressé par l'ASPQ, qui a sondé 4 250 citoyens à ce sujet l’été dernier.

Les Montréalais consomment plus

Selon le sondage, seulement 12% des Québécois auraient consommé du cannabis ou l'un de ses dérivés dans la dernière année. Ce chiffre est plus élevé à Montréal, où 17% des personnes sondées affirment avoir eu recours à l'herbe dans cette même période.

Populaire chez les jeunes

Les 15-34 ans sont les plus grands adeptes du cannabis au Québec. 28% d'entre eux affirment avoir consommé la substance dans les 12 derniers mois.

Pourquoi les gens fument

La majorité des consommateurs qui ont répondu au sondage (67%) affirment qu'ils se servent du «weed» pour «ressentir une sensation agréable».

Les autres raisons de consommation populaires sont les événements sociaux (20%) et les effets thérapeutiques du cannabis (7%).

Une majorité pour...

Une majorité des Québécois consultés par l'ASPQ s'est prononcée en faveur de la légalisation du cannabis, contrastant ainsi les résultats de nombreux autres sondages déjà publiés sur le sujet. 57% des répondants étaient pour, alors que 43% étaient contre.

Ceux qui ont consommé du pot dans la dernière année sont les plus «tout à fait favorables» à la légalisation (53%), tandis que ceux dont le ménage comprend au moins quatre mineurs sont les plus «tout à fait défavorables» (20%).

Mais pas sans crainte

60% des répondants au sondage disent qu'ils sont inquiets par rapport à la légalisation du cannabis. La moitié d'entre eux indiquent toutefois qu'ils ne sont qu'«un peu» inquiets par la légalisation.

Contrôle accru souhaité

L'ensemble des mesures proposées par le gouvernement pour réglementer la vente et l'usage du cannabis sont accueillies favorablement par une majorité des gens sondés.

Plus de 90% des répondants s'entendent pour dire que le gouvernement devrait interdire la vente de cannabis aux mineurs, contrôler la qualité et la puissance du produit et contrôler ses points de vente.

Non aux «edibles»

Plus du deux tiers des personnes sondées (67%) croit que le gouvernement devrait interdire la vente de produits dérivés du cannabis, comme les gâteaux ou les bonbons.

Non au privé

Seulement 11% des Québécois qui ont répondu au sondage estiment que le cannabis devrait être vendu dans des entreprises ou des boutiques privées, alors que 13% aimeraient voir des coopératives ou des organismes à but non lucratif intégrer l'industrie.

Les points de vente privilégiés sont les succursales gérées par le gouvernement (43%) et les pharmacies (30%).

Différents risques

Alors que la principale conséquence négative associée à la consommation de cannabis pour les individus est l'apparition de problèmes de santé (37%), c'est l'altération de la personnalité et du jugement qui revient le plus souvent pour l'alcool (26%), selon les Québécois sondés.

Consommation sociale

Bien que 20% des consommateurs de cannabis ont affirmé se servir de la substance principalement dans des événements sociaux, le double des consommateurs d'alcool boivent pour la même raison (40%).

Ce sondage n'est pas lié aux consultations publiques sur la légalisation du cannabis qui ont débuté mardi, à Rimouski, mais l'ASPQ prévoit que les conclusions qui en seront tirées rejoindront les siennes. La tournée s'arrêtera ensuite à Gatineau, Granby, Montréal, Québec, Saguenay et Trois-Rivières.