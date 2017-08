Moins coûteuse que l’héroïne et tout aussi dangereuse

Présente dans les rues, moins coûteuse que l’héroïne, mais tout aussi dangereuse, le Fentanyl provoque de plus en plus de surdoses et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est aux aguets.

«Nous ne parlons pas pour l’instant de crise. Nous ne vivons pas la même situation dramatique qui se vit ailleurs aux États-Unis et dans l’est canadien. On est loin d’atteindre des chiffres aussi importants», nuance Karine Paquette commandante du Centre d’enquête est du SPVM.

Vendredi dernier uniquement, sept cas de surdoses au Fentanyl, un puissant opioïde, ont été rapportés à Montréal. Rapidement, les policiers du SPVM ont arrêté les présumés trafiquants auprès desquels se seraient approvisionnés les usagers de drogue qui ont fait des surdoses.

La commandante Paquette assure que le corps policier montréalais ne prend pas les choses à la légère. «Il y avait déjà une enquête en cours et l’enquête a été accélérée de sorte que l’on a pu procéder à des arrestations et des perquisitions. Nous sommes très conscients et très aux aguets de la problématique liée au Fentanyl», dit la policière.

«Depuis le début de l’année, on compile tous les éléments de surdose qui se produisent sur le territoire de façon à obtenir des chiffres sur la réalité à Montréal», ajoute Mme Paquette.

60 dollars le gramme

Le Fentanyl est une drogue utilisée légalement pour les gens en phase terminale, explique la policière, mais elle se retrouve maintenant dans la rue. «Elle est à 60 dollars le gramme moins cher que l’héroïne à 120, 140 ou 160 dollars le gramme, donc c’est facile de s’en procurer. Elle est utilisée pour être mélangée avec d’autres drogues comme la cocaïne ou l’héroïne», informe Karine Paquette.

Certains utilisateurs de drogue ne savent donc pas que du Fentanyl, 40 fois plus puissant que l’héroïne, se retrouve dans la drogue qu’ils vont s’injecter.

«Les consommateurs qui achètent du Fentanyl pensent qu’ils achètent de l’héroïne, car ils en ont besoin, car ils ont un mal musculaire. Le Fentanyl se retrouve dans leur drogue sans qu’ils le sachent. Le vendeur ne leur dit pas que la drogue a été coupée au Fentanyl. Ces personnes ont besoin d’acheter leur petit point à 30 dollars», déplore Alexandre Paradis, président de SOS Itinérance.

M. Paradis aimerait que plus de formation soit faite auprès des policiers et des ambulanciers. «On déplore que les policiers ne soient pas formés et que les premiers répondants, les pompiers, ne soient pas équipés de Narcan (qui inverse l’effet de la drogue). Ce sont seulement les ambulanciers qui en ont. Samedi, une personne a attendu 20 minutes dans la ruelle avant d’avoir une ambulance», détaille-t-il.