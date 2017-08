Québecor s'investit pour relancer le Cinéma Impérial

Québecor a conclu un partenariat stratégique avec l’OSBL propriétaire du Cinéma Impérial pour préserver le monument historique classé patrimonial et développer sa vocation culturelle.

Québecor a ainsi procédé au rachat de la lourde dette hypothécaire de l’OSBL, permettant à celle-ci de conserver la propriété de son immeuble.

L'entreprise devient locataire prioritaire du Cinéma Impérial.

«La préservation de notre patrimoine culturel est au cœur de l’engagement de Québecor. Par notre soutien, non seulement nous voulons assurer la pérennité d’un joyau culturel et architectural situé en plein cœur du Quartier des spectacles de Montréal, mais nous souhaitons également offrir au Cinéma Impérial toute la force de Québecor afin qu’il puisse développer son plein potentiel et retrouver ses lettres de noblesse. Nos équipes épauleront ainsi l’organisation dans sa mission, pour le plus grand bénéfice des artisans d’ici et de la population», a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.