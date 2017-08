Son conjoint accusé d'outrage à un cadavre

Le conjoint de Catherine Racine-Ouellet, la mère de famille qui avait été retrouvée morte dans un secteur isolé de Lac-Beauport après avoir donné naissance à un enfant, a finalement été arrêté et accusé d’outrage à un cadavre, près d’un an et demi après sa disparition.

Interrogé à plusieurs reprises depuis les recherches menant à la découverte du corps de la mère de 25 ans en novembre 2016, Albert-Malcolm Tremblay, un podologue propriétaire de la Clinique de soins des pieds sur la 3e Avenue, à Limoilou, a été arrêté mardi. Accusé d’outrage à un cadavre et d’entrave à la justice, l’homme de 52 ans a été libéré sous promesse de comparaître.

Fait à noter, l’accusation d’entrave à la justice couvre la période allant du 28 décembre 2015 au 30 novembre 2016, soit avant la disparition de la femme en mars 2016, et ce, jusqu’à la découverte de sa dépouille. L’autre accusation d’avoir «négligé, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir imposé par la loi au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain», aurait eu lieu vers le 22 mai 2016, au Lac-Beauport.

Le 29 décembre 2015, Catherine Racine-Ouellet s’était présentée ensanglantée chez un voisin du chalet familial de Malcolm Tremblay, à Lac-Beauport. Ce dernier aurait pris la fuite avec le jeune enfant du couple pour finalement être arrêté sur la 3e Avenue, après l’intervention du groupe tactique en pleine nuit.

En mars 2016, Catherine Racine-Ouellet aurait donné naissance au troisième enfant du couple avec l’aide de son conjoint dans une résidence de Lac-Beauport. La jeune femme serait morte des suites de l’accouchement, mais le bébé a survécu. À l’été 2016, des proches de la femme apprennent que cette dernière n’a pas été vue depuis le mois de mars.

Finalement, après des recherches sur un terrain isolé appartenant à la famille de Malcolm Tremblay, le corps de Catherine Racine-Ouellet est retrouvé sous un tas de pierre, le 30 novembre 2016, près du Lac-Tourbillon.

Malcolm Tremblay est en liberté depuis les événements. Il reviendra en cour le20 septembre.