Toujours l’impasse entre le gouvernement et les ambulanciers

Après un mois de grève, c’est toujours l’impasse entre le gouvernement du Québec et les ambulanciers du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

Le syndicat a fait le point mardi sur la situation. Les négociations sont au point mort et rien ne laisse entrevoir à une reprise des pourparlers.

Les paramédics pointent du doigt les coupures du ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui ont réduit le budget de leur employeur.

«Présentement, la grève est logée contre notre employeur, les Services ambulanciers Porlier. Mais ils sont représentés par la CSAQ, la Corporation des services ambulanciers du Québec. C’est avec eux directement que l’on négocie. On ne peut pas appeler ça des négociations, ils n’ont rien envoyé depuis le 3 juillet! Donc, présentement, on ne négocie pas. La partie patronale ne nous est pas revenue. Ils n’ont pas fait de nouveau dépôt à la table. On était en période estivale, mais là [il n’y pas d’excuse], c’est le retour à la normale», a déploré le président de la Fraternité des paramédics Mitis-Rimouski-Neigette, Jérémie Landry.

La CSAQ confirme qu’une rencontre se tiendra avec le ministère de la Santé le 29 août. Le seul volet qui sera discuté est celui des fonds de pension.

En attendant, les paramédics sont tenus de respecter la liste des services essentiels, comme convenu avec le Tribunal administratif du Travail. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme d’ailleurs qu’aucun service n’a été touché par les moyens de pression. «Tous les moyens de pression sont administratifs. Ça ne touche aucunement le service. Suite à un non-retour de la partie patronale, on a eu une offre le 3 juillet dernier. Une offre qui, pour nous, était ridicule. Une offre avec un net recul de nos conditions de travail. On a décidé d’enclencher de nouveaux moyens de pression. Aujourd’hui, on a aucun retour de la partie patronale, et on trouve ça décevant», a ajouté M. Landry.

Les paramédics sont si peu confiants que les négociations se dénouent rapidement qu’ils pensent déjà à la façon de repeindre leurs véhicules pour la période des Fêtes.