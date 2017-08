Un maire refuse qu’on enlève une croix gammée dans un cimetière

Une croix gammée dans un parc public de la Montérégie aurait pu mener à l’arrestation d’un entrepreneur montréalais samedi.

Depuis 2010, Corey Fleischer efface des graffitis qui réfèrent à la violence, ce qui lui a même valu un prix de la Paix en 2015.

Jeudi, une femme l’a contactée pour l’informer qu’une croix gammée était érigée dans le Parc des ancres à Pointe-des-Cascades, près de Vaudreuil, lui demandant de l’enlever à l’aide de sa machine à pression.

«Je suis allé constater par moi-même samedi en début de soirée, puis informé de ma présence, le maire s’est déplacé pour m’avertir qu’il ferait une plainte à la police pour destruction de bien public si je tentais d’effacer la croix gammée sur l’ancre de bateau», a expliqué Corey Fleischer.

La police est intervenue quelques minutes plus tard à la suite d’une plainte.

Le principal intéressé n’a toutefois pas insisté devant les autorités.

Lundi, le maire Gilles Santerre a avoué qu’il y avait confusion pour certains citoyens concernant l’origine du symbole de ce qu’on surnomme également la «svastika».

La municipalité a tenu également à rappeler que la croix gammée existait avant la période nazie de la Deuxième Guerre mondiale en faisant référence à un reportage réalisé en novembre 2016 par Radio-Canada sur la démystification de la croix gammée et ses origines sur les ancres du Parc.

Une croix de bonté

Selon la Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades, l’ancre en question aurait été repêchée dans le lac St-Louis en 1988 et celle-ci serait d’origine anglaise ; et non allemande. Elle serait un signe de bonté et de solidarité selon l’histoire.

Le maire Gilles Santerre a tenu à rappeler qu’en aucun cas la municipalité n’endosse le nazisme, lui qui a qualifié le Parc des ancres de «musée à ciel ouvert».

«Pour éviter toute confusion, la ville planifie installer de nouvelles plaques qui expliqueront mieux l’origine de ces ancres», selon le maire.

«La croix gammée renvoie directement au règne d’Adolf Hitler où six millions de juifs sont décédés, où nombre de personnes de races noires, d’homosexuels et plusieurs autres minorités ont été tuées, le seul endroit où on pourrait mettre ce signe dans un lieu public, ce serait dans un musée», s’est indigné celui qui a effacé des milliers de signes de la sorte.