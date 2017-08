Un policier de la GRC accusé d'agression sur une femme

Un policer de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) accusé d’avoir agressé sexuellement et physiquement une femme a subi mardi son enquête préliminaire au palais de justice de Drummondville.

Dany Noël, 37 ans, est accusé d'agression sexuelle, voies de fait simple, voies de fait avec lésions et intimidation sur une femme.

Il aurait entretenu avec la présumée victime une relation vraisemblablement basée sur la tromperie, le mensonge et la déception. Pendant un certain temps, Dany Noël, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, lui aurait caché le fait qu'il était marié et menti sur son véritable métier.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de dévoiler les faits pertinents au dossier ou en lien avec les crimes qui lui sont reprochés.

La présumée victime a témoigné pendant trois heures mardi dans le cadre de l'enquête préliminaire.

Questionnée par la procureure aux poursuites criminelles Caroline Fontaine, elle a raconté les événements qui seraient survenus sur une période de plusieurs mois.

Contre-interrogée par l'avocat de l'accusé, elle a répondu par moment, la voix cassée par les émotions qui refaisaient surface.

Un passage obligé, mais nécessaire pour la présumée victime, qui se dit extrêmement fière et contente d'avoir eu le courage de confronter l'accusé et d'avancer dans le processus judiciaire. «Peu importe le statut d'une personne dans la société, personne n'a à endurer le harcèlement et l'intimidation verbale et physique», a-t-elle insisté après son témoignage.

C'est le 29 août que doit être fixée la date du procès de Dany Noël, qui devrait avoir lieu dans les premiers mois de l'année 2018.

Toujours à l'emploi de la GRC, l'homme de 37 ans a toutefois été réaffecté à des tâches administratives en attendant la fin des procédures judiciaires.