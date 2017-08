Une mauvaise surprise dans un contenant de jus Oasis

Une grande gorgée de jus à l’ananas a laissé un goût étrange dans la bouche de Kim Fitzmorris. Curieuse, elle a vite constaté que des résidus flottaient sur le liquide. Après avoir découpé le carton, la dame de Saguenay a découvert un corps gélatineux qui pourrait être de la moisissure à l'intérieur.

Mme Fitzmorris assure ne pas avoir été malade. Elle a rapidement contacté le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui a recueilli l’échantillon. Celui-ci pourrait être transféré à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puisque la compagnie Lassonde est sous la juridiction fédérale.

Elle ne demande pas de dédommagement, mais souhaite que cela ne se reproduise plus. Cet incident la rend toutefois plus méfiante et elle pourrait hésiter avant de consommer des produits emballés.













Lassonde, qui distribue ce jus, croit que la moisissure pourrait s'expliquer par un emballage endommagé ou ouvert. L’entreprise a demandé des détails et promet de fournir des explications à Mme Fitzmorris.

Ce carton de jus Oasis Délice d’ananas était neuf et la date de péremption était le 5 mars 2018.