Une quarantaine de sinistrés après une possible tornade à Lachute

Une quarantaine de personnes ont été évacuées de leur résidence, mardi soir, en raison d'une possible tornade qui s'est abattue à Lachute, dans les Laurentides, en fin d’après-midi.

Selon le maire de la localité, Carl Peloquin, une vingtaine de maisons étaient inhabitables après le passage de la microrafale qui a balayé la ville. Les sinistrés ont été réunis à la Villa Mont-Joie, un centre communautaire qui sert, entre autres, à affronter ce genre de situation.

Des employés de la Ville et des bénévoles de la Croix-Rouge se sont rendus sur place pour aider les sinistrés. «Tout est sous contrôle», a assuré le maire.

Le service de transport en commun de la MRC d’Argenteuil a été mis à contribution pour faire la navette entre le centre d’hébergement temporaire et les secteurs sinistrés. Également, «des équipes composées d'employés municipaux et de policiers de la SQ patrouilleront les secteurs touchés à pied afin de rassurer les citoyens et de leur apporter de l'aide et du soutien», a indiqué la Ville sur sa page Facebook.

Selon M. Péloquin, ce sont environ 250 bâtiments qui ont été endommagés par les vents violents. «De mémoire, je ne me souviens pas d’avoir vu ça. On n’est pas dans une région visée par ce genre d’événements là», a confié le maire, qui a toutefois assuré que son administration est prête à faire face aux conséquences du phénomène météorologique.

Toits arrachés, arbres déracinés

Les dommages causés par la tempête sont importants dans la localité. Notamment, des internautes ont publié des photos montrant une maison au toit complètement arraché.

Plusieurs arbres ont aussi été déracinés, entraînant dans leur chute des fils électriques. La localité a été plongée dans le noir suite au passage de l’orage.

Certains internautes ont même avancé l’idée que c’est une tornade qui s’est abattue sur la ville, en publiant des images montrant des nuages tourbillonnants.

De son côté, le club de golf de Lachute a été obligé de fermer temporairement. «Une mini-tornade est passée à Lachute, causant des dommages sur les terrains avec plusieurs arbres déracinés, le club de golf sera donc fermé pour quelques jours», ont écrit les propriétaires sur leur page Facebook, en joignant une photo montrant des arbres au sol.