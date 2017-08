Veille d'orages violents sur plusieurs régions

Environnement Canada a émis une veille d’orages violents pour plusieurs régions du sud du Québec.

Selon l’organisme fédéral, les conditions sont «propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire des rafales causant des dommages, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte».

Cet avertissement est en vigueur pour l’Estrie, la Mauricie, Montréal, les Laurentides, la Montérégie, Lanaudière et le Centre-du-Québec.

Une tornade pourrait aussi se former dans la région de Gatineau. «Un risque de tornades isolées devrait se former plus tard ce matin et persister durant la majeure partie de l'après-midi», précise-t-on sur le site d’Environnement Canada.