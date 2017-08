Vous pourriez être payé pour essayer des jouets sexuels

Trouver l’employé parfait, ce n’est jamais facile... mais trouver l’employé parfait pour essayer des jouets sexuels, ce l’est encore moins!

C’est pourtant l’objectif que s’est fixé LoveWoo, une compagnie d’objets pour adultes située à Londres, en Angleterre.

La compagnie est présentement à la recherche d’un employé qui essayera leurs nouveaux produits afin d’écrire des fiches techniques et des listes de conseils pour chacun de ces produits.

Le nouvel employé de LoveWoo aura de plus des conditions qui en rendront plus d’un jaloux. Ce «testeur de produits érotiques» aura entre autres droit à un salaire annuel de 45 000$ (28 000 livres sterling), à des assurances médicales, à des congés payés et à un rabais dans un centre d’entraînement.

En plus de faire de la rédaction, le testeur devra parfois produire des vidéos - filmées à l’extérieur de la salle de bain, précise LoveWoo - dans lesquelles il présentera le produit aux clients.

Les personnes intéressées peuvent postuler jusqu’au 15 septembre.

Vous pouvez consulter l’offre d’emploi complète en cliquant ici.