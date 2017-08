10 choses que vous ne saviez pas sur Bryan Baeumler

C’est en quelque sorte par hasard que Bryan Baeumler est devenu une vedette du petit écran : à ses débuts, il cherchait simplement à promouvoir son entreprise de rénovation ! Voici quelques anecdotes intéressantes sur l’homme derrière Bryan Inc.

1 - Bryan Baeumler était souvent distrait à l’école. Il a toujours préféré le travail à l’extérieur plutôt que d’apprendre sur les bancs d’école. Pendant ses cours, il aimait regarder par la fenêtre et s’imaginer en compagnie des employés de soutien qui émondaient les arbres ou tondaient la pelouse.

2 - Son premier emploi : travailler à la ferme ! Enfant, Bryan Baeumler était engagé par un fermier pour conduire le tracteur qui transportait les balles de foin. Il était encore trop petit pour toucher aux pédales, alors une fois le véhicule en marche, il devait seulement le diriger au bon endroit !

3 - Bryan Baeumler joue de la flûte — et ne chante pas trop mal. Après avoir reçu une machine à karaoké comme cadeau de Noël, il s’est beaucoup pratiqué et se décrit comme « un assez bon chanteur ». Il a également passé son examen de flûte niveau 10 au Conservatoire de musique !

4 - Il déteste les courriels et les boîtes vocales. Bryan Baeumler raconte qu’il ne lit jamais ses courriels — il s’en fiche ! Sa boîte vocale invite également les gens à ne pas lui laisser de message, mais plutôt de lui envoyer un texto !

5 - Son premier véhicule : un 4Runner 1989 de Toyota. Bryan Bauemler était très attaché à son camion, avec ses pneus surdimensionnés et ses projecteurs.

6 - Bryan Baeumler a déjà eu sa propre compagnie d’aviation. Après ses études et s’être marié, il a d’abord fondé une entreprise de transport aérien de marchandises. Mais il a fini par s’en lasser et a complètement changé d’orientation, optant pour des études en construction au Collège George Brown pour devenir entrepreneur général.

7 - Bryan Baeumler préfère la campagne à la ville. Comme on a pu le voir dans La maison de Bryan : à la campagne, la maison de ses rêves est entourée par la nature. Il trouve qu’en ville, c’est trop facile de manger du restaurant ou d’adopter des heures de travail irrégulières. À la campagne, il aime vivre sans distractions, manger des plats cuisinés et que ses enfants passent plus de temps à l’extérieur.

8 - Bryan Baeumler s’est retrouvé à la télévision par hasard ! Lorsqu’il s’est lancé en affaires, il avait prévu offrir ses services gratuitement à une boîte de production en échange de publicités. Finalement, le studio lui a plutôt offert d’animer sa propre émission !

9 - Il a rencontré sa femme à l’école secondaire. Bryan et Sarah n’étaient pas des amoureux à l’époque, mais plutôt amis, et ils avaient gardé le contact tout au long de leurs études postsecondaires. En 2001, ils se sont finalement rencontrés pour prendre un café après le travail... et ont fini par se marier !

10 - La demande en mariage de Bryan Baeumler ne s’est pas déroulée comme prévu. Même si Bryan peut tout réparer dans une maison, lorsqu’il est question de demande en mariage, certaines choses demeurent hors de son contrôle ! Lors d’une visite en Nouvelle-Écosse, il avait prévu faire sa demande lors d’une randonnée au bord de la mer, devant une vue spectaculaire. Mais lors du grand jour, il y avait un affreux brouillard qui bloquait toute visibilité... et le couple s’est tapé une crevaison au retour ! Bryan a finalement fait sa demande en soirée, dans un contexte plus intime.

