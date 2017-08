10 secrets sur le vet de Bondi

Avec son sourire désarmant et son accent charmeur, pas étonnant que le docteur Chris Brown soit l’un des vétérinaires les plus sollicités d’Australie. L’animateur de l’émission Le vet de Bondi dévoile ici quelques anecdotes sur sa vie... et sur ses patients!

1 - Son animal préféré : la vache. Enfant, Chris Brown avait une vache domestique de race Jersey du nom de Bridgette. Il considère que les vaches sont des animaux faisant preuve d’une étonnante curiosité.

2 - Le vet de bondi aime nager, surfer et courir. Selon lui, il n’y a rien de tel qu’un peu d’air frais et d’exercice pour se changer les idées.

3 - Le père de Chris Brown est également vétérinaire. Chris Brown a eu l’occasion de pratiquer la médecine vétérinaire aux côtés de son père, Graeme Brown, notamment suite à un cyclone aux îles Fiji.

4 - Le vet de Bondi a deux frères. Il a grandi en compagnie de ses frères aînés Matt et Tim Brown à Newcastle, en Australie.

5 - Son chien malade l’a poussé à devenir vétérinaire. Bien que Chris Brown ait grandi entouré d’animaux, c’est à l’âge de 16 ans qu’il a découvert sa vocation, lorsque son chien a développé une maladie du cœur. Chris s’est alors intéressé à la biologie des animaux et comment les soigner.

6 - Le vet de bondi a déjà été plongeur. Son premier travail était de laver la vaisselle dans un buffet à volonté. Et qui dit « à volonté » dit beaucoup d’assiettes à récurer !

7 - Son patient le plus féroce : un lion. Chris Brown a déjà eu à opérer un lion sauvage en Afrique du Sud. Si l’opération en soi était déjà une rude épreuve... ce n’était rien comparé à donner la piqûre d’anesthésie à la bête !

8 - Le vet de bondi a écrit un best-seller. Publié en 2005, son livre Family Guide to Pets s’est vendu à plus de 30 000 exemplaires.

9 - Son cas le plus étrange : un python trop gourmand... Chris Brown s’est déjà rendu sur une ferme où un python de 3 m s’était glissé dans le poulailler. L’intrus avait avalé tout rond un œuf de marbre décoratif, utilisé pour encourager les poules à pondre. Une fois la lourde pierre dans son estomac, le python était devenu incapable de se déplacer ! Le vétérinaire a dû l’opérer sur place pour retirer l’objet.

10 - Le vet de bondi pratique l’hypnose. Chris Brown affirme avoir réussi à hypnotiser des poules, des pigeons, des canards, des souris, des lapins, des porcs, des vaches et même, un alligator.

