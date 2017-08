Air Canada offrira une liaison sans escale entre Montréal et Tokyo

Montréal et Tokyo auront droit à compter du 1er juin 2018 à une liaison sans escale offerte par Air Canada.

Le transporteur canadien a indiqué par communiqué, mercredi, que le service sera disponible sur une base quotidienne en haute saison estivale et trois fois par semaine en hiver.

Air Canada aura recours au 787 Dreamliner de Boeing pour assurer la liaison entre les aéroports Montréal-Trudeau et Tokyo Narita.

«Air Canada poursuit son expansion mondiale en développant stratégiquement sa plaque tournante de Montréal, et nous sommes ravis d'annoncer le lancement de vols sans escale pour Tokyo, le premier service régulier entre Montréal et le Japon», a dit Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

«Les nouveaux vols proposeront un accès pratique aux voyageurs partant du Canada atlantique et du nord-est des États-Unis pour se rendre au Japon et au-delà, a-t-il ajouté. Ils s'ajouteront à nos vols existants pour Tokyo au départ de Toronto, de Vancouver et de Calgary, et permettront de positionner stratégiquement Air Canada comme chef de file dans le marché grandissant entre Montréal et l'Asie.»

Air Canada a lancé ces derniers mois d’autres vols sans escale en partance de la métropole québécoise. Ceux-ci se rendent à Shanghai en Chine, à Lima au Pérou, en Afrique du Nord et en Europe.

Selon l’entreprise, tous ces ajouts ont permis de créer 130 emplois, notamment pour des postes d’agent de bord, de pilote et de personnel de soutien au sol.

Le maire de Montréal et le gouvernement du Québec ont salué cette nouvelle, qui est à la fois bonne pour l’économie de la métropole et de la province ainsi que pour l’activité touristique.