Boire un cocktail dans une tasse en cuivre pourrait être dangereux

Les tasses en cuivre, dans lesquelles sont servis les Moscow Mule, pourraient être nocives pour la santé.

C’est du moins ce que stipule un tout nouveau rapport du Iowa Alcoholic Beverages Division.

Selon les informations transmises dans leur communiqué, il semblerait que les concentrations élevées de cuivre contenu dans ces tasses pourraient mener à des maladies d’origine alimentaire. Autrement dit, elles pourraient vous donner un empoisonnement alimentaire ou une intoxication.

Selon le code alimentaire de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, «le cuivre et les alliages de cuivre tels que le laiton ne doivent pas être mis en contact avec un aliment dont le pH est inférieur à 6, comme le vinaigre, les jus de fruits ou le vin». Or, «le pH d'un Moscow Mule traditionnel est bien en dessous de 6.0», explique le rapport.

Le but de ce bulletin émis par le Iowa Alcoholic Beverages Division est d’informer le public et les propriétaires de bars du danger potentiel de boire dans des tasses non traitées.

La plupart des établissements qui servent des Moscow Mule utilisent toutefois des tasses complètement sûres puisqu’elles sont généralement doublées d’autres métaux tels que le nickel et l’acier inoxydable.

La recette d’un Moscow Mule, selon l’International Bartenders Association

- 4,5 cl de vodka

- 12 cl de bière de gingembre

- 0,5 cl de jus de lime frais

- 1 tranche de lime