Céline Dion est à Montréal pour le lancement de sa collection de sacs à main

Le moment tant attendu est enfin arrivé: le lancement de la ligne d'accessoires de Céline Dion aura lieu le mercredi 23 août au Browns à Montréal et la chanteuse sera sur place dès 13 h pour accueillir les 100 premiers clients qui auront acheté l'un de ses sacs à main (entre 11h30 et 13h).

Pour l'instant, sa collection est en vente sur le site web de Nordstrom et sera également offerte chez Simons la semaine prochaine.

Rappelons-nous que cette collection comportera plus de 200 pièces de haute qualité faites en cuir, en peau de mouton, en suède gaufré et en nylon.

En plus des 21 collections de sacs à main, on peut aussi s’attendre à des accessoires et des sacs de voyage raffinés.

Le petit plus? La collection a entièrement été conçue au Canada et fabriquée où l’on retrouve les plus grands admirateurs de la chanteuse, c’est-à-dire au Canada, en Europe et en Asie.

Certains articles sont abordables et se détaillent à partir de 78 $, mais pour celles qui voudraient faire une folie, la facture peut grimper jusqu’à 1988 $.

«Après 14 mois de travail, nous sommes très excités. Il y en a pour tous les budgets, c’était une demande de Céline», indique Johanne Boivin, vice-présidente du Groupe Bugatti et de collection Céline Dion.

«Toutes les recettes de la journée pour son lancement vont être remises à la Fondation de Sainte-Justine», explique Andrew Hattem, président et chef de la direction du Groupe Bugatti.