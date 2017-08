Des dommages toujours visibles en Beauce

Le 5 août dernier, une tornade a causé d'importants dégâts à Saint-Joseph-de-Beauce. Une vingtaine de jours plus tard, les dégâts sont toujours visibles.

Pour plusieurs sinistrés, la reconstruction n’est pas encore commencée.

Sur sa ferme, Lucien Vachon travaille d’arrache-pied pour ramasser les débris de ses bâtiments endommagés par la tornade.

Pendant qu’il se consacre à cette tâche, il lui est impossible de continuer ses activités journalières. Il a travaillé avec son père pendant 15 jours pour démolir une de ses granges.

«C’est moi et mon père qui l’avions bâti en 1997, et on l’a rebâti en 2017», explique-t-il.

Il attend toujours la réponse de ses assureurs.

Sa voisine attend toujours elle aussi. Elle contacte ses assurances tous les jours quand elle constate de nouveaux dégâts, comme de l’eau qui s’infiltre dans son garde-robe ou une fenêtre abimée.

Les sinistrés ont toutefois l’appui de leurs concitoyens, qui ont organisé une corvée dès le lendemain du sinistre.

«C’était de toute beauté de voir la solidarité des Beaucerons, dit le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Michel Cliche. On est fort là-dessus. On n’attend pas après les autres, on se prend en main quand il y a des malchances comme ça.»

-D'après les informations de Marika Simard