Deux fois plus d’orages que l’an dernier

Les sols humides gorgés par les pluies abondantes combinés à l’instabilité de l’air seraient les causes de l’activité orageuse très intense vécue depuis le début de l’été.

Les orages qui ont balayé la métropole et le sud du Québec hier ont laissé d’immenses dégâts sur leur passage.

Déjà en juillet, des orages se sont abattus sur la tête des Montréalais durant 13 jours, comparativement à 6,5 en moyenne, selon les statistiques d’Environnement Canada.

Juin a aussi eu le double de journées orageuses comparé à la moyenne de 4,8 jours.

Et les forts orages qui ont déclenché l’état d’urgence à Napierville, en Montérégie, le 4 août, ont laissé des champs inondés pendant des semaines.

Seuls les secteurs de l’est de la province ont été épargnés par les pluies orageuses cet été. Certaines régions, comme le Bas-du-Fleuve et la Gaspésie, n’ont pas reçu la moitié des précipitations normales en juin et en juillet.

Tornades

La moitié de l’été est passée, et cinq tornades se sont déjà produites sur le territoire du Québec, dont la dernière à Saint-Joseph de Beauce, le 5 août.

«Le Québec connaît six tornades par été. On approche de la moyenne», dit Denis Thibodeau, météorologue à Environnement Canada.

Et pour aider à les repérer un peu partout sur le territoire de la province, Environnement Canada a plus de 200 observateurs bénévoles sur le terrain, qui signalent le temps violent dans leurs régions ou qui le confirment lorsque les météorologues les contactent.

«Leurs observations sur la rotation d’une cellule orageuse à Lanaudière nous ont permis de valider un signal radar. On a pu émettre rapidement une alerte», explique Julie Deshais, météorologue responsable du programme des observateurs volontaires.

Quand le réseau des observateurs météo a été fondé, en 1992, les membres étaient surtout des cultivateurs, des gens très proches de la nature. À cette époque, la détection de tornades était plus difficile que de nos jours. Le réseau comptait alors plus de 800 membres. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 232 volontaires, soit trois fois moins.

Mathieu Lussier fait partie du réseau d’Environnement Canada depuis des années. Camionneur dans la trentaine, météorologue dans l’âme, sa fougue l’a amené deux fois dans des « safaris » au cœur du Kansas. Fondateur de l’association Xtrm-Chase Québec, il chasse les supercellulles orageuses susceptibles de générer des tornades.

«Mon véhicule est muni d’un anémomètre pour mesurer le vent, raconte-t-il. Avec mon ordinateur portable et un lien mobile, j’ai accès à toutes les données radar sur internet».

Fan d’orages

Marc Rémillard, fondateur de la seule autre association de chasseurs de tempête dans la province, Québec Vortex, est fan d’orages depuis qu’il est tout petit.

Aujourd’hui, à 32 ans, le concepteur sonore fait des milliers de kilomètres en voiture avec d’autres chasseurs comme lui pour assouvir sa passion. Il lui arrive même parfois, au printemps, de sauter dans un avion pour aller chasser, au Kansas ou en Oklahoma, lorsque débute la saison des tornades aux États-Unis.

«J’y vais quand je peux. J’ai connu des moments assez stressants. Ici, au Québec, mon patron est compréhensif. Quand une situation de tornade arrive, je peux me libérer de mon travail et me lancer dans une poursuite.»

La grêle a fait plus de dégâts

Les épisodes de grêle se sont aussi multipliés ces deux derniers mois et la taille de ce qui tombe du ciel est de plus en plus inquiétante.

À Montréal, normalement, on ne compte qu’une journée de grêle par été. « On a eu sept jours avec de la grêle cette année, rapporte le météorologue Maxime Desharnais. À Québec, il y a eu quatre jours avec de la grêle depuis juin », précise-t-il.

Beaucoup d’agriculteurs ont subi des dommages importants à leurs récoltes. Toutes les régions ont été touchées: Montérégie, Québec, Beauce, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean.

* Voyez dans la vidéo ci-dessus un reportage sur le violent orage qui a touché Montréal mardi 22 août *

Les conditions plutôt fraîches au cours des derniers mois en raison d’un dôme d’air froid sur la province ont favorisé les orages de grêle, pensent les experts. Ce qui est inhabituel, c’est la taille des grêlons, qui semble augmenter. La dimension des grêlons dépasse rarement 2 cm de diamètre au Québec, une taille insuffisante pour causer des dommages aux voitures ou aux bâtiments.

Balles de baseball

Toutefois, on observe de plus de gros grêlons, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Québec, notamment au Saguenay, où des grêlons de la taille de balles de baseball (8 cm de diamètre) sont tombés le 26 juillet 2016.

Le changement climatique explique cette augmentation de la grosseur des grêlons observée en Amérique du Nord. Dans un climat plus chaud, les courants verticaux à l’intérieur des orages gagnent en force. Ces courants sont des pouponnières de grêle. Les grêlons produits sont donc plus gros. Les dégâts causés par la grêle devraient augmenter de 40% d’ici à 2070, d’après une étude de l’Université du Manitoba.

Les phénomènes de temps violent d’été qui nécessitent une alerte météo

- Tornade

- Orages forts avec beaucoup d’éclairs

- Pluie forte de 50 mm ou plus en moins de 1 heure

- Grêlons d’au moins 2 cm de diamètre

- Vent ou microrafale de 90 km/h ou plus

Bilan 2017 des tornades au Québec à Environnement Canada

18 juin: Sainte-Anne-du-Lac (Région de Mont-Laurier) Vents jusqu’à 200 km/h

18 juin: Hébertville (Région du Lac-Saint-Jean) Vents de 180 à 200 km/h

18 juin: Lac de la Boiteuse (Région Nord du Saguenay) Vents jusqu’à 150 km/h

18 juin: L’étape (Parc des Laurentides)

5 août: Saint-Joseph-de-Beauce (Beauce)