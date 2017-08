Faux appel à la bombe: Jonathan Cauchon retrouve sa liberté

Le jeune homme de 18 ans qui a forcé l’évacuation du Complexe G, lundi, après avoir fait un faux appel à la bombe au SPVQ a pu reprendre sa liberté au terme de l'enquête sur cautionnement.

Jonathan Cauchon a ainsi dû s’engager, sous signature, pour une somme de 500$ et ses parents ont dû prendre le même engagement.

Le jeune homme devra également respecter un couvre-feu entre 21h et 7h et se rapporter au service de police de la ville de Québec une fois par semaine.

Il lui a également été interdit de posséder un téléphone cellulaire et il devra «entreprendre des démarches pour effectuer un retour à l’école».

Comme Cauchon a reçu, en bas âge, un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), son avocat, Me Didier Samson, a suggéré à la juge Chantale Pelletier que le jeune soit rencontré de nouveau par un médecin puisqu’il ne prend plus de médication depuis un peu plus d’un an.

Lors de son prochain passage devant la Cour, il devra donc faire la preuve de ses démarches.

Rappelons que pour la seule journée de lundi, le jeune homme, qui a eu 18 ans en juin, a été accusé d’avoir transmis «au répartiteur 911 une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux personnes se trouvant à l’intérieur de l’édifice Marie-Guyart» et d’avoir empêché, interrompu ou gêné «l’emploi, la jouissance ou l’exploitation» de l’édifice.

On lui reproche également d’avoir commis un méfait, puisqu’il a amené des agents de la paix à amorcer une enquête, avec l’intention de nuire ou d’alarmer, et a «transmis des renseignements qu’il savait faux».

Il reviendra devant le tribunal le 6 novembre prochain.