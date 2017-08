Faux mariage ou mariage d'amour?

Un homme de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, lance un cri du cœur. Il est marié depuis deux ans à une Vietnamienne. Immigration Canada empêche la venue de sa conjointe au Québec. Le gouvernement fédéral qualifie cette union de faux mariage.

Harold Rioux a rencontré sa conjointe vietnamienne sur Facebook. Immigration Canada croit que son épouse désire seulement profiter des avantages canadiens.

L’homme, qui a passé près de 12 mois au Vietnam en 2 ans, n’est pas d’accord avec cette décision.

«Je ne connais personne qui va monter 4 fois en 21 mois au Vietnam. Le voyage Ciel d’Azur dit que je suis le record man des acheteurs de billets d’avion. Ils n’ont jamais vu ça de leur vie», explique Harold Rioux.

L'homme de Trois-Pistoles désire parrainer sa conjointe au Québec.

Tout allait bien dans sa demande avec Immigration Canada jusqu'au moment de l'entrevue.

Harold Rioux dénonce les questions pièges posées par l'agente d'immigration. Par exemple, elle lui a demandé quel type de bois il utilisait pour fabriquer une porte en tant que menuisier.

«Le travail, elle savait ce que je faisais. Mais de là à dire en quel bois c’est fait. Un peu comme quelqu’un qui est marié depuis 50 ans avec sa femme et qui est garagiste. Sa femme ne saura pas quelle sorte d’huile à moteur qu’il va mettre dans les autos. Elle va savoir qu’il met de l’huile à moteur, mais de là à savoir la marque, c’est une autre histoire», ajoute Harold Rioux.

Il a dépensé près de 50 000 dollars dans cette aventure démontrant son engagement dans son couple. Il dénonce la venue de milliers d'immigrants au pays alors que sa conjointe est toujours au Vietnam.

«Moi je paye des taxes et des impôts ici et c’est moi qui vais être responsable de cette fille si elle vient ici. Je ne sais pas pourquoi ils refusent. Eux autres, ils n’ont jamais payé de taxes et d’impôt et ils rentrent comme ils veulent. Ils ont leur chèque de bien-être en rentrant.»

Nous avons demandé à Immigration Canada de commenter le dossier. Une réaction se fait attendre. Harold Rioux compte poursuivre ses démarches afin de permettre à sa femme de vivre ici au Québec. Chose certaine, il reprendra l’avion le 8 septembre prochain afin de la retrouver au Vietnam.