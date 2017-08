Le maire de Saint-Félicien et la Ville critiqués pour une fête à 28 000$

Le maire de Saint-Félicien Gilles Potvin est la cible de critiques après que la municipalité eut payé 28 000$ pour une fête organisée pour l'entreprise les Serres Toundra en décembre 2016.

Le groupe Facebook «Gens de St-Félicien, debout!» publie les chiffres sur sa page. On apprend que 14 744,80$ de fonds publics ont été dépensés pour les repas de 68 convives, soit un montant de 218.29$ par personne.

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard était l'un des invités ainsi que le PDG de Produits forestier Résolu, Richard Garneau. Des sculptures de reconnaissance ont été remises au premier ministre et aux Serres Toundra.

C'est la citoyenne Jeannine Lavoie qui a obtenu les détails grâce à une demande d'accès à l'information. Mme Lavoie dénonce le favoritisme et estime que l'agent public serve à réparer les infrastructures municipales.

La Ville embauche la fille du maire

De plus, c'est la fille du maire Catherine Potvin et son entreprise Zone orange, qui ont été chargées d'organiser la fête qui s'est tenue le 14 décembre dernier. Elle a obtenu 5800$.

Le maire Potvin répond que c'est le directeur général de la municipalité qui l'a embauchée et qu'il n'a rien eu à voir avec le choix. Du même souffle, le premier magistrat admet qu'il se sent «redevable» envers sa fille puisque c'est lui qui l'a convaincue de déménager à Saint-Félicien et de démarrer une entreprise alors qu'elle vivait à Montréal.

L'article 1 de la Loi sur l'interdiction de subventions municipales précise que: «Aucune municipalité ne peut, ni directement ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux »

Le maire Potvin rétorque que l'entreprise les Serres Toundra n'a pas demandé d'aide et que la ville a organisé la fête de son plein gré.