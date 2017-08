Le PDG d’Air Canada se porte à la défense de Bombardier

Le numéro 1 d’Air Canada, Calin Rovinescu, a toujours confiance en Bombardier, même si le transporteur est attaqué par sa rivale américaine Boeing, a dit l’entreprise, mercredi, après l’annonce de nouveaux vols vers le Japon.

«On est très optimiste. Pour nous, dans notre réseau, c’est un avion extraordinaire», a affirmé le chef d’Air Canada Calin Rovinescu, en point de presse, quelque peu agacé par la question qui ne portait pas sur l’annonce du jour.

Subventions controversées

Boeing ne digère toujours pas les subventions accordées à Bombardier pour sa C Series. Le département américain du Commerce pourrait punir Bombardier au cours des prochaines semaines. Mais ce conflit n’ébranle pas la confiance qu’a Air Canada envers le fleuron québécois de l’aviation.

«On ne sait pas ce qui va arriver avec la réclamation de Boeing. Mais, on aime l'avion, et on compte sur lui pour créer des occasions d'affaires», est allé jusqu’à dire M. Rovinescu. Pour lui, l’avion de 100 à 150 places fait partie de la stratégie de développement d’Air Canada.

Commandes recherchées

Jusqu’à maintenant 360 appareils C Series ont été commandés. Seulement 17 ont été livrés à ce jour. Plus de 346 sont sur le carnet de commandes de Bombardier. Les nouvelles ventes se font toujours attendre. Aucun avion C Series n’a été vendu au cours des six derniers mois.

Beaucoup de composantes de l’avion sont fabriquées au Québec. Le poste de pilotage, les fuselages avant et arrière et la cloison de pressurisation sont faits à son usine de Saint-Laurent. Les moteurs de l’appareil sont assemblés aux installations de Pratt & Whitney Canada à Mirabel.

Le gouvernement du Québec a investi 1 milliard $ US dans la C Series.