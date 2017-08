Au lendemain de l’arrestation du conjoint dans le dossier d’une mère de famille retrouvée morte dans un secteur isolé de Lac-Beauport, les proches de la victime attendent encore des réponses.

La police de Québec a procédé hier à l’arrestation de Malcolm Tremblay, le conjoint de Catherine Racine-Ouellet, une mère de famille retrouvée morte à Lac-Beauport, l'automne dernier. Il a été accusé d'outrage à un cadavre et d'entrave à la justice.

Même si les proches de la victime se disent soulagés de cette arrestation, ils espèrent encore des explications à propos du drame.

«C’est sûr que ça nous encourage, on est contents qu’il y ait finalement quelque chose qui se passe, qu’il y ait des accusations et que justice soit faite. Mais en même temps on vit dans la tristesse et la peine, parce que le plus gros des choses dans ce décès-là, c’est qu’on ne sait pas du pourquoi elle est décédée, c’est vraiment ça le plus dur», a confié Vanessa Racine-Lafleur, la sœur de la victime.

En mars 2016, Catherine Racine-Ouellet aurait donné naissance au troisième enfant du couple avec l’aide de son conjoint dans une résidence de Lac-Beauport. Suite à l’accouchement, elle serait décédée, mais son bébé a survécu.

À l’été 2016, des proches de la jeune femme se sont inquiétés de ne plus avoir de nouvelles et ont appris que cette dernière n’avait pas été vue depuis le mois de mars.

Malcolm Tremblay, le conjoint de Catherine Racine-Ouellet, est alors interrogé à plusieurs reprises. C’est finalement en novembre 2016 que le corps de la jeune femme a été retrouvé.