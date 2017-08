L'ex-chef espion d'Obama inquiet que Trump contrôle l'arme nucléaire

L'ancien directeur du Renseignement sous Barack Obama, James Clapper, s'est dit effrayé à l'idée que Donald Trump puisse décider tout seul d'une attaque nucléaire.

«Je me pose vraiment la question de sa capacité, de son aptitude à occuper cette fonction, et je commence à m'interroger sur ses motivations», a déclaré James Clapper mercredi matin sur CNN, où il intervient comme analyste.

Il réagissait au ralliement de campagne de Donald Trump mardi soir à Phoenix, dans l'Arizona, lors duquel il a attaqué la presse et des sénateurs de son parti lors d'un long discours décousu.

«Il pourrait représenter» une menace pour la sécurité nationale, a-t-il ajouté. «Je m'inquiète de son accès aux codes nucléaires».

«Si dans un accès de colère, il décide de faire quelque chose contre Kim Jong-Un, il n'y a pas grand-chose qui puisse l'arrêter», a dit James Clapper. «Le système a été conçu pour permettre une réponse rapide en cas de besoin. Il existe très peu de freins à l'activation de l'option nucléaire, ce qui est assez effrayant».

Nommé par Barack Obama, James Clapper, 76 ans, a dirigé la communauté du renseignement de 2010 à 2017.

Il a été aux premières loges des tentatives d'ingérences russes dans la campagne présidentielle de l'an dernier, et il a informé Donald Trump sur ce dossier et d'autres dans le cadre de la transition présidentielle, entre l'élection de novembre et la prise de fonctions du républicain en janvier dernier.