Mélanie Joly lutte contre le décrochage scolaire dans un combat de boxe

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly est montée sur le ring mercredi soir dans le cadre d’un combat de boxe amical à la TOHU pour lutter contre le décrochage scolaire.

«J’ai beaucoup d’adrénaline parce que c’est plaisant et agréable. Il y a beaucoup de gens et c’est aussi pour une bonne cause. Il fallait soutenir une bonne cause, soutenir Ali (Nestor) et tout le travail qu’il a fait contre le décrochage scolaire. C’est important surtout dans un quartier défavorisé comme à Saint-Michel et Ahunstic-Cartierville. Il y a des gens qui participent à son programme. Comme députée d’Ahunstic-Cartierville, il y allait de soi qu’il fallait être présente», a-t-elle affirmé à TVA Nouvelles quelques minutes avant de monter sur le ring.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Plusieurs personnalités se sont distinguées dans le ring lors de leur combat contre Ali Nestor Charles, l’instigateur de l’événement caritatif.

«Les 12 rounds d’espoir pour les princes» amasse des fonds pour l’école de la relève, un programme qui accueillera en septembre sa première cohorte d’étudiants de sport-études qui à l'aide d'un encadrement particulier tenteront d’obtenir leur diplôme d’études secondaires.

«Vous êtes surtout ici pour encourager les jeunes qui ont besoin d’encouragements», a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau au début du gala-bénéfice de boxe.