Moments angoissants et dur lendemain pour les sinistrés

Arbres déracinés, toitures arrachées, mobilier de jardin envolé : la tornade qui est passée hier à Lachute, dans les Laurentides, a laissé de lourdes traces qui seront longues à effacer.

Plus de 250 bâtiments y ont été endommagés; de ce nombre, une vingtaine de résidences sont maintenant inhabitables, faisant une quarantaine de sinistrés.

Vers 18h, au passage de la tornade, M. Larose était attablé avec sa femme pour souper.

«À un moment, le gazebo s’est mis à brasser d’un bord et l’autre, a-t-il raconté en ondes sur LCN. Je me suis dit qu’il allait rentrer dans la maison. Par après, j’ai vu les trois arbres partir et tomber sur le garage. Ça s’est fait tellement rapidement, en 15 ou 20 secondes.»

Selon lui, c’est un miracle qu’il ait été épargné.

«On ne sent plus notre cœur quand on voit ça, c’est comme s’il arrêtait. Quand j’ai vu partir les arbres, je me suis demandé s’ils allaient tomber sur la cuisine. [...] Il existe des miracles, je l’ai vu.»

Moments d’angoisse

Une autre résidente du secteur a raconté qu’au passage de la tornade, elle a vécu des moments plus qu’angoissants. Ses petits-enfants criaient et elle ne voulait pas descendre au sous-sol, de peur que la maison s’écroule et qu’elle s’y retrouve prisonnière.

«Les enfants de la garderie étaient partis, mais j’avais mes petits-enfants; c’est ça qui m’a fait le plus peur», relate-t-elle, la voix encore nouée par l’émotion.

«Je leur criais : ‘’couchez-vous, couchez-vous!’’, ça menait tellement de bruit, dit son mari. Le vent a même fait ouvrir une fenêtre. Les bibelots dans la cuisine s’envolaient partout.»