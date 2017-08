Mort du guitariste de jazz John Abercrombie

Le guitariste américain John Abercrombie, qui a tenté de repousser les limites du jazz avec son style raffiné et éclectique, est décédé lundi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé mardi son label ECM.

Né à Port Chester, près de New York, le 16 décembre 1944, Abercrombie étudie la guitare à 14 ans, il écoute et joue alors du rock. La découverte de Miles Davis et de Dave Brubeck le fait basculer dans le jazz.

Après quatre ans d'études au «Berklee College of Music», à Boston, il débute sa carrière avec le combo de l'organiste Johnny «Hammond» Smith, avant d'intégrer en 1969 le groupe «Dreams», avec le batteur Billy Cobham et le trompettiste Randy Brecker.

ECM Records

En 1974, il enregistre «Timeless», son premier disque avec le prestigieux label allemand ECM, avec deux musiciens qui l'ont longtemps accompagné, le batteur Jack DeJohnette et l'organiste Jan Hammer.

Au cours de quatre décennies d'une carrière jalonnée par une cinquantaine de disques, Abercrombie, qui était également mandoliniste, a souvent teinté son jazz de folk, rock et world. Ses influences allaient du saxophoniste Ornette Coleman, précurseur du free jazz, au légendaire guitariste Jimi Hendrix.

Maître de l'improvisation, il a joué avec des figures marquantes du jazz moderne, comme Charles Earland, Chico Hamilton, Dr. Lonnie Smith, Gil Evans, Dave Holland, John Scofield ou encore Michel Petrucciani.

«Up and Coming», son dernier album en tant que leader de groupe dans le John Abercrombie Quartet, est sorti en début d'année. Y jouaient à ses côtés le pianiste Marc Copland, le bassiste Drew Gress et le batteur Joey Baron.