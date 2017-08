Nouveau bris et nouveaux retards pour le F-A Gauthier

Rien ne va plus sur le traversier F-A Gauthier. Le navire qui effectue la liaison entre Matane et la Côte-Nord a dû à nouveau annuler ses deux départs de la matinée en raison d'un bris du système de monitoring.

C’est le troisième bris à survenir en un mois et demi. On peut se rappeler qu’au début de l’été, une défaillance au niveau du système électrique avait entraîné la suspension du service pendant 3 jours. Des passagers avaient alors été coincés à bord pendant 3h. À la mi-août, un problème similaire, cette fois au convertisseur, était survenu.

La bonne nouvelle, c’est que l’interruption aura été de courte durée. Les traversées reprendront à compter de 14h entre Matane et Godbout. Mais les impacts demeurent grands pour l’industrie du camionnage.

«J’étais censé embarquer pour 7h ce matin pour traverser l’autre bord. J’avais des voyages à faire au Nouveau-Brunswick... ça va être retardé !» raconte un camionneur. «La journée d’aujourd’hui, je ne peux pas la compter : elle est perdue. Je suis obligé de la reprendre une autre journée, parce qu’il faut que le produit se livre. Tous les gars, c’est pareil», fustige un autre.

Les touristes sont toujours nombreux dans la région. Eux aussi ont dû revoir leur horaire et leurs itinéraires. Certains étaient arrivés sur place très tôt pour attraper le départ de 6h30 et de 7h00.

«On ne va plus à Baie-Comeau, on va à Godbout. Ça dérange un peu nos plans. La distance va être un peu plus longue pour chez nous», raconte un vacancier.

«Là, je suis en vacances. Au pire, j’aurais fait le détour par Québec. Mais c’est ma conjointe qui doit être à Baie-Comeau demain après-midi. J’aurais roulé plus», explique un passager.

Les personnes rencontrées ce matin par TVA Nouvelles se questionnaient, encore une fois, sur la fiabilité du navire.

La STQ se défend en affirmant que le taux de bris et d’annulation demeurent très faibles. On assure aussi que toutes les personnes qui attendent depuis ce matin pourront embarquer à bord cet après-midi.