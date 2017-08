Des saumons libérés menacent plusieurs espèces dans le Pacifique

Plusieurs saumons de l’Atlantique ont profité du fait qu’un filet d’une pisciculture près de Cypress Island, dans l’État de Washington, ait cédé samedi pour s’évader de la zone d’élevage, si bien que le département de la Faune et des Pêches de l’État de Washington (WDEW) permet aux pêcheurs et au public de capturer le plus de poissons possible peu importe la taille.

Le WDEW a indiqué qu’un permis de pêche valide était nécessaire, mais qu’il n’était pas nécessaire d’enregistrer les poissons. De plus, les acheteurs peuvent également s’approvisionner en saumon d’Atlantique auprès des pêcheurs commerciaux.

C’est que le saumon de l’Atlantique est jugé comme nocif pour les autres espèces. Le WDEW craint les maladies que les 4000-5000 fuyards pourraient transmettre

La pisciculture Cooke aquaculture Pacific située près de Cypress Island dans l’État de Washington élevait environ 305 000 saumons d’Atlantique d’environ 10 livres dans ses filets, mais des lignes d’ancrages retenant les filets se sont brisées, a rapporté le Seattle Times.

Toujours selon le Seattle Times, des pêcheurs auraient déjà capté les fugitifs dans leurs filets dans la baie de Bellingham. Les saumons de l’élevage ont une marque argentée sur le côté.

Dans un communiqué publié mardi matin, la pisciculture Cooke a indiqué que les marées exceptionnellement élevées et des courants coïncidant avec l’éclipse solaire ont causé des dommages qui ont créé une défaillance structurelle.

«Il semble qu’il y ait encore plusieurs saumons entre les filets, peut-on lire dans le communiqué. Il ne sera pas possible de confirmer le nombre exact de poissons qui se sont échappés jusqu’à ce que la récolte soit terminée et que l’inventaire soit fait.»