Premier spectacle-bénéfice pour le Théâtre de la Vieille Forge

Paul Piché et Daniel Boucher sont montés sur scène mardi soir à Petite-Vallée dans le cadre d'un spectacle-bénéfice en soutien pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge. Les artisans du Village en chanson ont profité de l'événement pour lancer une campagne de financement.

Ce spectacle était l'un des premiers d'un mouvement qui s'organise partout au Québec.

«Pour moi, le festival ici, ou même la Gaspésie, c'est un peu la mémoire de la chanson», explique Paul Piché.

«Il n'y a jamais rien, que je vais pouvoir faire, qui va accoter ce que j'ai reçu ici», dit Daniel Boucher.

Cette vague d'amour et d'entraide touche d'ailleurs droit au cœur ceux qui la reçoivent. «De voir tout cet élan-là ça nous donne des ailes», mentionne une citoyenne. «Je trouve ça super gentil de toute la population québécoise», dit un bénévole.

Les artisans du Village en chanson ont profité de la soirée pour lancer une vaste campagne de solidarité sur le web.

«On lance une plateforme, un nouveau site Internet dédié à la campagne sur laquelle on invite, c'est une idée de Daniel Boucher, les artistes, le public, les amis du festival, à témoigner de leur expérience, à nous partager des clips, de la vidéo, de l'audio. Et ça, ça va nourrir et on va pouvoir faire des dons directement sur le site», explique Alan Côté.

«Oui, tu fais un spectacle-bénéfice, c'est sûr. Mais, en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ne pouvaient pas être ici ce soir? On peut faire ça», ajoute Daniel Boucher.

L'objectif de la campagne intitulée «Autour du feu pour Petite-Vallée» est d'amasser 1 million de dollars. Elle sera chapeautée par la Gaspésienne et femme d'affaires, Claudine Roy.

«Pour notre jeunesse, pour notre Gaspésie vivante, il faut se serrer les coudes et rebâtir le plus vite le théâtre du Village en chanson», mentionne la présidente d'honneur.

Déjà 22 000$ ont été amassés. D'autres événements s'organisent dans les prochaines semaines. Québec, Rimouski et Sherbrooke sont déjà sur la liste pour accueillir des spectacles-bénéfices.