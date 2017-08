Près de 30 000 clients toujours privés d'électricité

Au lendemain de l’orage qui a fait d’importants dommages dans la métropole et ailleurs, environ 30 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité, mercredi matin, principalement sur l’île de Montréal.

Hydro-Québec a fait savoir que plus de 250 équipes travaillaient en matinée à rétablir le service le plus rapidement possible.

Au plus fort de l’événement, vers 16 h mardi, près de 116 000 clients n’avaient pas d’électricité, principalement dans les régions de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides.

Le nombre d’abonnés privés d’électricité avait diminué à un peu moins de 84 800 à 18 h.

À Montréal, par exemple, le campus Loyola de l'Université Concordia demeurait fermé en matinée mercredi en raison de la panne de courant qui se poursuivait.

«Les gens ont travaillé toute la nuit. Ils sont à l’étape de remplacer les poteaux électriques [notamment dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce à Montréal]», a indiqué à TVA Nouvelles Mathieu Rouy, porte-parole de la société d’État.

Tornade à Lachute

Ce dernier a notamment conseillé aux sinistrés de Lachute, municipalité des Laurentides qui a été ravagée par une tornade, de ne pas s’approcher des fils électriques se trouvant au sol.