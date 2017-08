Six journaux de TC Média évitent la fermeture

Six publications de la Rive-Sud de Montréal évitent la fermeture. Un groupe formé de jeunes investisseurs se porte acquéreur de cinq hebdomadaires et d’un mensuel mis en vente par TC Média, dont le «Courrier du Sud» de Longueuil, pour une somme n’ayant pas été dévoilée mercredi.

Le «Brossard Éclair», «Le Reflet» de Delson, le «Journal Saint-François» de Salaberry-de-Valleyfield, «Le Soleil de Châteauguay» et «L’Information d’Affaires Rive-Sud» sont les autres publications ayant été achetées par Julie Voyer, présidente-directrice générale de Gravité Média, de Longueuil.

Le groupe ainsi formé devient le plus important réseau de journaux régionaux hebdomadaires et mensuels, et rejoindra quelque 250 000 foyers de la Rive-Sud de Montréal.

Il s’agit également de la plus importante transaction depuis que TC Media a annoncé son intention de se défaire complètement de son empire de journaux, au printemps.

«Nous sommes heureux et fiers de cette acquisition qui nous permettra de donner un nouveau souffle à ces publications. Nous croyons fermement à l’avenir du papier, et ce, particulièrement en région. En parallèle, nous proposerons une gamme complète de produits numériques qui saura répondre à tous les besoins de nos lecteurs», a dit la PDG Julie Voyer.

Plusieurs emplois des journaux de TC Média se trouvant actuellement dans un centre de services partagés à Montréal, des travailleurs devraient être rapatriés en banlieue, selon l’entreprise.

Il y a deux semaines, trois hebdomadaires de TC Média du Lac-Saint-Jean ont été vendus à une nouvelle entreprise, Trium Média. Celle-ci a fait l'acquisition des journaux «Le Lac-St-Jean», «L'Étoile du Lac» et «Le Nouvelles Hebdo». Les trois journaux publient conjointement chaque semaine 51 200 copies imprimées qui sont distribuées gratuitement.