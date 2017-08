Travaux d’urgence pour un chemin de fer à Charette

Une vingtaine d’employés s’affairent à sécuriser le plus rapidement possible le chemin de fer à Charette en Mauricie.

Le propriétaire d’un terrain où passe un chemin de fer s’est rendu compte vers 5h mercredi matin, qu’une importante crevasse s’est formée sous le chemin de fer.

Une partie du rail flottait dans le vide, des trains de marchandises, mais également des trains de passagers passent ici tous les jours.

«Si le train avait passé, probablement qu’il y aurait eu un déraillement. Il y a beaucoup de monde qui déjeune au restaurant qui est juste à côté, je pense que ça aurait pu causer un accident assez grave», explique Jean-Daniel Boucher, le propriétaire du terrain.

Ce qui enrage le propriétaire du terrain c’est qu’il avait signalé le problème à de nombreuses reprises, au cours des derniers mois.

Régulièrement, son terrain est miné par l’eau, donc il se forme d’imposants trous. Il suspecte la conduite du ministère des Transports qui passe sur son terrain, le problème c’est que le CN, le MTQ et la municipalité se renvoient la balle quant à savoir qui va payer pour ses travaux.

«J’avais téléphoné à des gens du CN et j’avais arrêté des camions avec des travailleurs qui passaient ici. J’ai aussi appelé au ministère des Transports. Les gens du ministère sont venus, on a regardé ça pis ils ont fini par dire que ce n’était pas vraiment à eux de régler ça et que c’était chez nous et que c’était à moi de voir au problème», raconte le propriétaire du terrain, Jean-Daniel Boucher.

La circulation ferroviaire est interrompue le temps de travaux qui devraient durer pour au moins le reste de la journée.