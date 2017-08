Un ado arrêté pour avoir dansé la Macarena en Arabie saoudite

Une scène en apparence anodine est devenue virale, mais surtout illégale en Arabie saoudite.

Un adolescent qui a dansé au son de la fameuse chanson «Macarena» sur un passage piétonnier, a été arrêté et détenu.

Le site ArabNews rapporte qu'il a été arrêté par les policiers pour violation des mœurs du pays.

En Arabie saoudite, toute forme de danse à l'occidentale est très mal vue.

Le ministre de l’Intérieur a indiqué que l’adolescent a été relâché sans accusation, après avoir été questionné, en raison de ce comportement public inapproprié.

«Le garçon et son tuteur ont rempli et signé une déclaration écrite dans laquelle l’adolescent s’engage à ne plus jamais avoir de comportement qui peut mettre sa vie ou la vie des autres en danger», a déclaré le ministère.

Selon les autorités, le jeune homme a mis sa vie en danger en agissant ainsi sur la voie publique, en raison de la présence de véhicules moteurs.

Le gamin de 14 ans souhaitait seulement faire une vidéo drôle, qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

Filmée il y a quelque temps, la séquence est devenue virale au cours des derniers jours.

Popularisée par le groupe Los Del Rio, la chanson Macarena a connu un succès planétaire en 1994.

Cette pièce se trouve en 7e position du Top 100 des meilleures chansons de tous les temps de Billboard.