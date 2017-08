Un gros lot de 700 M$ américains tiré ce soir aux États-Unis

Un gros lot complètement démesuré pourrait être gagné ce soir aux États-Unis, dans le cadre du tirage de la loterie Powerball. 700 millions de dollars américains, c’est la cagnotte qui est en jeu, c’est-à-dire, l’équivalent d’environ 900 millions de dollars canadiens.

Ce montant imposant représente assez d’argent pour attirer bien des Québécois à franchir la frontière pour aller se procurer un billet, le fiscaliste Denis Rousseau a expliqué à TVA Nouvelles ce qui se passerait si le gagnant était un Canadien.

«Les gains de loterie sont imposés aux États-Unis. Donc, si un non-résident, par exemple un résident canadien, gagnait à ce moment-là il y aurait 30% de retenue à la source faite par le fisc américain. Dans ce cas-ci, il y aurait donc 210 millions qui seraient retenus au niveau des impôts, mais il n’aurait pas d’impôt à payer au Québec ou au Canada», indique Denis Rousseau, de la firme Ernst & Young.

Seulement, les revenus générés par des gains de loterie sont imposables au Québec et au Canada.

«Les gains de loterie ne sont pas imposables au Canada, par contre les revenus générés par des gains de loterie le sont. Donc, si le gagnant investit son argent, à ce moment-là ça devient imposable», confirme le fiscaliste.

Il est possible d’acheter des billets sur le web, cependant plusieurs cas de fraudes ont été recensés au cours des dernières semaines. Des gens qui vont s’inscrire via le web croient avoir acheté un billet valide alors que ce n’est qu’un écran de fumée et les gens y perdent leur argent.

Rappelons que pour être certain d’acheter un billet réel, il n’y a qu’un seul site web autorisé, c’est celui de thelotter.com.