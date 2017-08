Un touriste français périt de façon violente en Gaspésie

Un jeune touriste français est mort mardi après-midi après avoir été possiblement atteint par un projectile d’arme à feu, alors qu’il effectuait une randonnée pédestre avec sa conjointe dans un sentier de Saint-André-de-Restigouche, en Gaspésie.

Un «témoin important» localisé rapidement par les policiers non loin du lieu où s’est déroulé le drame était toujours rencontré par les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ), mercredi avant-midi.

Les événements se sont produits mardi après-midi dans le sentier des chutes à Picot, un endroit très prisé par les touristes dans ce village de quelque 150 habitants.

Un Français âgé «dans la jeune vingtaine» en voyage au Québec, accompagné de sa conjointe, a péri de façon tragique vers 14h30, explique la SQ.

«Une détonation s’est fait entendre et à ce moment, l’homme du couple s’est affaissé au sol. Son décès a été constaté sur place. On ne sait pas encore qu’est-ce qu’il l’a atteint», a affirmé mercredi le porte-parole du corps policier, Claude Doiron, qui ne pouvait indiquer si une arme à feu était bel et bien en cause dans cette mort considérée comme suspecte.

«Une autopsie est à venir sur le corps de la victime», a précisé M. Doiron.

La conjointe de la victime, pour sa part, n’a pas été blessée, mais a subi un choc nerveux.

Individu interrogé

Après le drame mardi après-midi, des policiers ont rapidement localisé un individu qui circulait dans le secteur boisé.

«Il a été interrogé dans la nuit par les policiers et est considéré comme un témoin important», a souligné le porte-parole de la SQ. L’endroit où les événements ont eu lieu est situé à environ quatre kilomètres du village de Saint-André-de-Restigouche, tout près de la route du Petit-Rang.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la scène de crime et des policiers ont passé une partie de la nuit sur les lieux.

Le porte-parole de la SQ n’était pas en mesure de préciser si une arme avait été retrouvée.

Commotion dans le village

«C’est le seul attrait touristique qu’on a [le sentier pédestre menant aux chutes à Picot]. Qu’il arrive quelque chose de même, c’est terrible», a mentionné au Journal Véronique Pelletier, secrétaire à la municipalité qui travaille aussi au magasin général.

Cette dernière avance que certains actes de vandalisme ont été posés depuis l’an dernier dans le secteur où les événements ont eu lieu. «Y a des balles tirées un peu partout, ils [les malfaiteurs] brisent les panneaux et le site... L’année dernière, y a eu des pneus de quatre-roues de touristes qui étaient aux chutes à Picot qui ont été percés aussi. Du vandalisme, des choses de même, c’est pas nouveau. Y en a eu un peu cette année aussi», a-t-elle affirmé, indiquant n’avoir aucune idée de l’identité de l’individu interrogé.

À la SQ, on soutient ne pas être au courant d'une problématique particulière quant à du vandalisme dans le secteur. «Cet endroit-là n’est pas un endroit plus problématique qu’ailleurs au Québec», a soutenu Claude Doiron, interrogé sur la question.

- Avec la collaboration d’Élisa Cloutier