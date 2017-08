Une manifestation pour dénoncer la montée de l’intolérance à Ottawa

Des centaines de manifestants se sont réunis sur l’heure du midi pour dénoncer la montée de l’extrême droite aux États-Unis, qui a déjà fait une victime à Charlottesville où une jeune femme est morte après avoir été renversée par un suprémaciste au volant d’une voiture

Les manifestants dénonçaient également la réponse Donald Trump face à ces événements. Symboliquement la manifestation se déroulait devant l’ambassade des États-Unis.

Des affiches demandaient qu’on organise une riposte face à ce qui est qualifié d’attaque aux droits humains.

Des manifestants justifiaient leur présence pour rappeler que la montée de l’intolérance n’épargne pas le Canada, «C’est important de se rassembler et de manifester notre soutien aux personnes de couleurs, aux femmes et aux réfugiés. Il faut réaffirmer que nos vies sont importantes».

Une représentante syndicale expliquait sa présence pour «Manifester notre liberté, dénoncer la montée du racisme et tout ce que fait Trump».

Finalement une jeune anglophone déplorait le racisme «Comme personne de race blanche je dois défendre les droits des personnes de couleurs».

On pouvait observer une importante présence policière, des membres de la GRC et de la police d’Ottawa étaient sur place, mais tout s’est déroulé dans le plus grand calme.