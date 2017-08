Vols de pontons et vandalisme

À Saint-Charles-de-Bourget au Saguenay, des vols de pontons survenus dans des circonstances particulières à quelques semaines d'intervalles inquiètent des plaisanciers.

Deux couples voisins se sont fait dérober leurs embarcations de plusieurs milliers de dollars, avant de les retrouver voguant à la dérive ou abandonnées vidées de leur contenu, quelques jours plus tard.

«Ils ont tout pris», déplore l'une des propriétaires, Nathalie Harvey. «Ils ont arraché la toile qui recouvrait le ponton, les sièges, le moteur, le réservoir d'essence, les vestes de flottaison ... Mon conjoint a retrouvé le ponton une semaine plus tard. Il avait vogué sur la rivière Saguenay avant d'échouer dans une baie.»

«On a surveillé les réseaux sociaux pour voir si quelqu'un tentait de vendre les biens, mais on n'a rien trouvé. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça.»

Rémi Néron, dont le chalet est situé à proximité de celui de Nathalie Harvey, a vécu la même situation au début du mois d'août. La différence, c'est qu'il a retrouvé son embarcation flottant à la dérive.

Les deux pontons, qui datent de la fin des années 80, valaient une dizaine de milliers de dollars. L'hypothèse la plus plausible veut que les voleurs les auraient repérés en sillonnant la rivière, et en les déplaçant à l'abri des regards pour les dépouiller.

«Un de mes voisins a aperçu, un soir avant les vols, une chaloupe avec des grosses lumières. Mais on n'en sait pas plus», dit Mme Harvey.

La SQ a été saisie des vols, mais son enquête s'annonce compliquée.