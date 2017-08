12 ans de prison pour le fils d'un Hells Angels

Sourire ironique aux lèvres, l’air de s’en balancer complètement, Jason Gagné, le fils du Hells Angels Sylvain «Shawny» Gagné, a écopé d’une lourde peine de douze ans de détention pour des accusations, entre autres, d’introduction par effraction et de vol qualifié.

En janvier 2017, après un procès de deux semaines menées par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sandra Rioux, la juge Marie-Claude Gilbert avait déclaré Gagné coupable de dix-huit chefs d’accusation allant du complot au vol qualifié en passant par la séquestration et l’introduction par effraction.

Le crime le plus grave qui lui était reproché s’est produit dans la nuit du 2 au 3 juillet 2014 lorsque Gagné, accompagné de deux sbires recrutés, s’était introduit dans la résidence d’un couple sans histoire de la Rive-Sud «parce qu’ils croyaient trouver à cet endroit une grosse somme d’argent».

D’ailleurs, Gagné avait promis à ses comparses un gros montant en retour de l’aide fournie.

Les gens sur place avaient été frappés puis ligotés, et comme aucun montant d’argent significatif n’avait été trouvé, Gagné avait mis le canon de l’arme dans la bouche de l’homme de la demeure, dans le but de le faire parler.

Une vaine tentative qui s’était soldée par le vol de bijoux, de cellulaires, de portefeuilles et d’armes à feu.

«Au final, les complices, dans cette histoire, avaient reçu 200 $ pour l’un et 50 $ pour l’autre», a rappelé la juge Gilbert.

Cinq mois plus tard, celui que le Tribunal a qualifié «d’instigateur» des crimes reprochés a fait un «burn» de drogue à l’endroit d’un vendeur de cocaïne.

Encore une fois, un complice avait été recruté moyennant une somme d’argent.

«Les crimes que vous avez commis sont extrêmement violents et ils ont fait l’objet de préparation et de planification», a souligné la présidente du Tribunal pendant que Gagné semblait somnoler dans la boite des accusés.

La juge a également rappelé les conséquences nombreuses subies par les des deux victimes de l’introduction par effraction. Des conséquences qui perdurent encore aujourd’hui.

«Elles n’ont plus confiance envers autrui, ont des maux de tête encore fréquents, subissent de l’insomnie, sont plus agressives», a-t-elle énuméré.

Avant de condamner Gagné, la juge Gilbert a également fait état des «antécédents judiciaires nombreux» de cet accusé qui est «davantage préoccupé par ses conditions de détention que par les conséquences de son crime».

Accusations pour lesquelles il a été trouvé coupable

3 accusations de vol qualifié

3 accusations de séquestration

2 accusations de complot pour vol qualifié

2 accusations d’utilisation d’une fausse arme à feu

2 accusations de possession d’arme à feu

2 accusations de possession d’arme à feu sans permis

Introduction par effraction

Port de déguisement

Possession d’une arme pendant une interdiction

Méfait

Antécédents judiciaires de l’accusé