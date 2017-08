300 000 saumons d’élevage prennent la fuite dans le Pacifique

Plus de 300 000 saumons d’élevage se sont échappés d’une ferme piscicole de l’île de Cypress, dans l’État de Washington.

Selon la compagnie d’aquaculture Cooke, c’est une défaillance structurelle qui aurait causé la fuite de ces saumons d’Atlantique... dans le Pacifique, le 19 août dernier.

Suite aux fortes marées vécues dans la région, les courants étaient plus forts que la moyenne : jusqu’à 6,5 km/h. C’est ce qui aurait causé des dégâts aux structures déjà fragilisées. La compagnie souligne aussi le possible impact de l’éclipse solaire, survenue la même semaine. «La fuite des saumons et cette éclipse, ça ne peut pas être une coïncidence», explique la société Cooke Aquaculture Pacific.

Un danger pour la faune locale

L’entreprise ne sait pas exactement combien de saumons se sont enfuis et combien sont restés prisonniers des filets, mais le gouvernement canadien n’a pas attendu d’avoir les chiffres exacts pour se mobiliser.

Les pêcheurs de l’État de Washington, mais également de la Colombie-Britannique, ont été encouragés à aller pêcher ces saumons.

En effet, le saumon de l’Atlantique (ou salmo salar) est une espèce envahissante et «peut atteindre la taille d’un mètre et demi à l’âge adulte et peser une quarantaine de kilogrammes», selon le professeur William Cheung de l’Institut britannique pour les océans et la pêche, interrogé par The Guardian.

Pour certains experts, il y aurait donc un risque qu’ils s’en prennent aux réserves de nourriture des saumons locaux, sans compter les maladies qu’ils pourraient transporter.