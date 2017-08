Accusé d’avoir laissé mourir son chien policier dans sa voiture au soleil

Un policier a été accusé de cruauté envers un animal après que son chien policier ait été retrouvé mort dans son véhicule au soleil.

L’incident avait eu lieu lors d’une chaude journée du mois d’avril à Sebastian en Floride.

Membre de la brigade canine de la police de la ville, Eric Antosia avait retrouvé l’animal mort en rentrant chez lui le soir.

«J’appelle pour vous faire part du cas d’un animal laissé dans un véhicule. Il est mort», peut-on l’entendre dire lors de son appel au 911.

Selon CNN, la température extérieure était de 31 degrés ce jour-là et la température dans l’habitacle a certainement dû dépasser les 42 degrés rapidement.

L’agent Antosia a été suspendu sans solde ce jeudi après le dépôt des accusations.

«Ce genre de méfait peut lui avoir un an de prison et 1000 dollars d’amende. Mais je ne pense pas que cela arrivera dans ce dossier», a fait savoir Me Steve Casanova.

Pour cet avocat criminaliste interrogé par CNN, le policier n’avait pas d’intention réelle de vouloir faire mal à l’animal.

«Il va certainement recevoir une citation à comparaitre. Mais il ne sera pas arrêté ou mis en prison.»

Il devrait donc rester en probation pendant un temps avec une interdiction de travailler avec des animaux.