Avec un an de retard, Beck sort un nouvel album résolument enjoué

Le chanteur Beck, grand nom de la scène rock alternative, a annoncé jeudi que son nouvel album sortirait en octobre, avec un an de retard sur la date initiale, et en a profité pour dévoiler un nouveau morceau.

«Colors», qui atterrira dans les bacs et sur les plateformes de streaming le 13 octobre, est le premier album de Beck depuis le sombre «Morning Phase», avec lequel il avait remporté un Grammy en 2014.

Beck avait annoncé la sortie de «Colors» pour octobre 2016, avant de repousser le projet sans donner d'explications.

Après trois décennies de carrière marqués par une constante volonté d'innover et de se réinventer, l'Américain de 47 ans semble revenir avec un album aux tonalités plus légères et joyeuses.

Le nouvel extrait, «Dear Life», est un tube pétillant et enjoué, porté par des guitares dûment rock'n'roll et un agréable piano jazzy.

Un mélange sympathique, mais loin d'être l'oeuvre la plus expérimentale de Beck, qui n'a cessé de mélanger le hip-hop et la musique mexicaine avec d'autres genres dans les années 90.

«Dear Life» est le troisième single dévoilé, après «Wow» et «Dreams», deux morceaux aux influences electro, qui laissent présager un album résolument léger et entraînant.