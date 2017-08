Bruno Mars à guichets fermés au Centre Vidéotron

Quatre ans après sa dernière venue à Québec, Bruno Mars est de retour à l’occasion de sa tournée 24K Magic, au Centre Vidéotron.

Le chanteur de 31 ans vient présenter à ses admirateurs ses tubes les plus connus, mais surtout les titres de son troisième album, 24K Magic.

Bruno Mars est connu pour ses belles ballades, mais aussi pour ses chansons qui font danser. D’ailleurs, c’est un excellent danseur et il est toujours accompagné sur scène de ses musiciens et danseurs. Il y a beaucoup de chorégraphie à prévoir, mais aussi des jeux de lasers, des confettis et d’effets de pyrotechnie.

Le chanteur sera sur la scène du centre Vidéotron à partir de 20h, et sera de passage à Montréal le 29 et 30 août.