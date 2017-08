CAE décroche un contrat de 100 millions $

La montréalaise CAE a remporté jeudi un contrat majeur de 100 millions $ avec la société aérienne Air Asia. Le chef de file mondial de l’industrie de la formation en aviation prendra le contrôle de centres éducatifs situés en Malaisie, à Singapour et au Vietnam, notamment.

L’Asiation Aviation Centre of Excellence (AACE), qui passe sous le contrôle de CAE, offre de la formation pour les pilotes, l’équipage de cabine, les ingénieurs et les techniciens de maintenance, et le personnel des services au sol, sur les plateformes de l’Airbus A320, de l’Airbus A330 et du Boeing 737, selon le communiqué.

Air Asia est le plus important transporteur à faible coût d’Asie. Le contrat concerne la totalité de ses besoins en matière de formation, pour elle et ses filiales, et ce jusqu’en 2036, et pour tous les types d’avions.

L’entente «permet à Air Asia de se concentrer sur ses activités principales en impartissant entièrement ses besoins en matière de formation à CAE, et elle permet à CAE d’intentisifier sa présence en Asie-Pacifique, le marché dont la croissance est la plus rapide», a affirmé le président et chef de la direction de l’entreprise, Marc Parent.