Couillard «va se faire donner une leçon» dans Louis-Hébert, croit Legault

Tanné d’entendre Philippe Couillard «donner des leçons à tout le monde», François Legault invite les citoyens de Louis-Hébert à «donner une leçon» aux libéraux lors de l’élection qui permettra de remplacer Sam Hamad dans Louis-Hébert.

Même s’il ne croit pas, comme le maire de Québec, que le port de signes religieux devrait être banni de l’espace public, M. Legault a accusé M. Couillard de se comporter en «donneur de leçons en chef».

«Au cours des dernières semaines, Philippe Couillard a fait la leçon aux Québécois sur leur tolérance face à l’immigration. Et ça je pense que ça va se tourner contre lui. Dans l’élection de Louis-Hébert, c’est lui qui va se faire donner une leçon», a déclaré M. Legault.

À la défense du maire

Le chef de la Coalition avenir Québec a profité de l’annonce officielle de la candidature du militant caquiste Normand Sauvageau, un banquier de carrière qui habite dans la circonscription depuis près de 30 ans, pour se porter à la défense des propos sur l’immigration tenus par le maire de Labeaume au cours des derniers jours.

«Je pense que Régis Labeaume a dit ce que beaucoup de gens pensent», a dit M. Legault.

«Ce que je dis, ce que dit Régis Labeaume, [...] ça rejoint les inquiétudes des Québécois, a continué le chef de la CAQ. Les Québécois disent: on n’a pas la capacité financière d’accueillir tous ces gens-là, puis en plus ces gens-là ce ne sont pas des vrais réfugiés politiques pour la plupart.»

Tétrault «congédié»

M. Legault s’est aussi attaqué au candidat libéral dans Louis-Hébert, Éric Tétrault, qu’il avait rencontré le 22 juin dernier en vue d’une potentielle candidature sur la Rive-Sud de Montréal.

«Pendant 1 h 30, M. Tétrault a critiqué le bilan économique et les façons de faire de M. Couillard», a raconté M. Legault.

Le chef caquiste a également avancé que M. Tétrault aurait cherché à se lancer en politique parce qu’il était en train de perdre des plumes au sein de Manufacturiers Exportateurs du Québec.

«Ce qu’il nous a expliqué, c’est qu’il avait eu une chicane avec les gens de Toronto [Manufacturiers Exportateurs du Canada], a rapporté M. Legault. Qu’on lui avait demandé de quitter le poste de président. C’est ce qu’il nous a expliqué, lors de cette rencontre le 22 juin.»

«Les propos de M. Legault sont simplement faux. J’ai toujours souhaité me présenter en politique et le faire de façon positive et constructive. Mon intention est de continuer d’aller à la rencontre de mes concitoyens et d’aborder les enjeux qui les préoccupent, et non de participer au jeu de M. Legault, qui tente constamment de salir ses adversaires dans le seul but de se faire élire», a réagi Éric Tétrault par voie de communiqué.

Les communiqués de Manufacturiers Exportateurs du Québec indiquent pourtant qu'en date du 16 août, M. Tétrault a «démissionné» de son poste de président.