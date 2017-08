Des chercheurs fouillent la vie du mystérieux dodo

Reproduction, croissance, mue: des chercheurs lèvent jeudi un peu le voile sur la vie du mystérieux dodo, l'oiseau ventru au bec de pélican disparu de l'île Maurice depuis le 17e siècle.

«Le dodo est souvent décrit dans les médias comme étant un oiseau gras et stupide, mais la réalité est que nous ne connaissons quasiment rien à son sujet !», expliquent les chercheurs dans un communiqué de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud.

À partir de l'étude d'os de 22 dodos, une équipe de chercheurs internationale a pu établir que l'oiseau pondait vers le mois d'août.

«L'ovulation débute en août, puis la ponte et l'éclosion des oeufs interviennent en septembre. Les poussins vont alors grandir très rapidement pour être assez fort pour supporter l'été austral qui correspond à la période des cyclones et tempêtes à l'île Maurice», explique à l'AFP Delphine Angst de l'Université de Cape Town et auteur principal de l'étude.

Plus gros qu'un cygne, le dodo, une espèce indigène à l'ile Maurice, était un oiseau tout rond d'une vingtaine de kilos, incapable de voler.

Jusqu'à l'arrivée des premiers navigateurs néerlandais sur l'île à la fin du 16e siècle, il ne rencontrait aucun prédateur dans son environnement.

Ignorant le danger et ne cherchant pas à fuir - ce qui lui a valu de devenir le symbole de la stupidité -, d'innombrables dodos ont été tués par les navigateurs ou dévorés par les chiens, cochons et rats apportés par ces derniers. En moins de 200 ans, l'espèce a été totalement éradiquée.

En effectuant des prélèvements sur des ossements de dodo détenus par plusieurs musées, les chercheurs ont également mis en évidence qu'ils pouvaient se reproduire dès leur premier anniversaire. Ou encore, qu'ils muaient de mars à juillet pour «renouveler leurs plumes abîmées par la reproduction et les tempêtes».

Les travaux sont publiés dans Scientific Reports, un journal du groupe Nature.