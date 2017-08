«Je suis un nazi», a-t-il crié à une femme musulmane

Une femme musulmane désirant se faire expliquer un chemin pour se rendre à Pinawa, au Manitoba, s’est fait crier après par un homme qui disait être nazi. Cette agression verbale a été filmée et a été publiée sur Facebook.

Kaniz Fatima, une enseignante de Calgary, était de retour à Winnipeg pour visiter ses proches durant le mois de juillet. Elle a proposé à sa famille d’aller visiter Pinawa, mais en route, ils se sont perdus, a rapporté la chaîne Global.

Ils ont vu deux hommes qui rangeaient le kayak sur le toit de leur camion et Fatima leur a demandé de l’aide. Un des hommes a répondu avec un doigt d’honneur et plus de crier «Je suis un nazi, dans ce pays, tu dois enlever cette serviette de bain autour de ta tête.»

Voyant que l’homme commençait à s’énerver certains membres de sa famille ont commencé à filmer la scène.

L’enseignante, qui a déménagé au Canada en 2009 depuis le Bangladesh est citoyenne canadienne depuis 2014, lui a répliqué «Je peux m’habiller comme je veux, j’habite ici, je paie mes taxes et j’ai un emploi.»

À mi-chemin de la vidéo, on peut apercevoir deux femmes s’approcher de la scène en s’adressant à l’homme. «Excusez-moi monsieur, quel est votre problème! Ils ont tous le même droit d’être ici que vous», avant de se tourner devant la dame pour lui dire : «Vous n’avez pas à vous expliquer, vous êtes autant canadienne que lui.»

Une intervention qui a été appréciée par la victime de ces insultes raciales.

Kaniz Fatima a déposé une plainte auprès de la police.